Il Louvre Abu Dhabi presenta le nuove esperienze digitali da sperimentare dal divano casa

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Abu, 6 maggio 2020 – IlAbuarricchisce la propria offerta digitale, fornendo l’accesso gratuito a svariati contenuti attraverso tour virtuali, video, audio e attività online. Grazie a questa iniziativa il museo rimarrà accessibile al pubblico di tutto il mondo, che potrà continuare ad ammirare le sue mostre e le opere d’arte. “Nonostante ilAburimanga temporaneamente chiuso, non si ferma la nostra missione di condividere il racconto delle connessioni culturali simbolo del museo”, afferma Manuel Rabaté, Direttore delAbu. “Guardare all’arte anche in un periodo particolarmente difficile può risultare talvolta stimolante e gratificante. Per questo ilAbuha sviluppato e arricchito la sua offerta digitale, fornendo accesso a maggiori contenuti e ...