Il Fatto: “Per scavalcare Spadafora, la Lega Serie A ingaggia Guido Alpa l’avvocato amico di Conte” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Fatto quotidiano svela una trama della politica calcistica, di quel giro di pressioni e di interessi che sta cercando in ogni modo di far ripartire il campionato di Serie A. Il Fatto definisce Matteo Renzi “il capo-ultrà” per una volta in sintonia con gli ex compagni di partito dem, lì dove c’è posto anche per Matteo Salvini. Un blocco che ha emarginato il pentastellato Vincenzo Spadafora, oltranzista della prudenza, “ministro dello Sport e non del calcio”, come adora definirsi. E il Fatto mette nero su bianco la notizia. E cioè che la Lega di Serie A – perché, se non s’è detto, di campionato si tratta soltanto per la A e gli altri marciscano in cassa integrazione – ha ingaggiato l’avvocato Guido Alpa per scrivere un parere sull’unico contratto che fa palpitare Claudio Lotito&C.: ... Leggi su ilnapolista Dottoressa si suicida dopo essere guarita dal coronavirus : “Perché lo ha fatto”

Morgan - nuove accuse a Bugo : “Per mesi mi ha fatto bullismo”

Emma ricorda De Martino : “Perdono? Belen non ha fatto niente di male” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ilquotidiano svela una trama della politica calcistica, di quel giro di pressioni e di interessi che sta cercando in ogni modo di far ripartire il campionato diA. Ildefinisce Matteo Renzi “il capo-ultrà” per una volta in sintonia con gli ex compagni di partito dem, lì dove c’è posto anche per Matteo Salvini. Un blocco che ha emarginato il pentastellato Vincenzo, oltranzista della prudenza, “ministro dello Sport e non del calcio”, come adora definirsi. E ilmette nero su bianco la notizia. E cioè che ladiA – perché, se non s’è detto, di campionato si tratta soltanto per la A e gli altri marciscano in cassa integrazione – hato l’avvocatoper scrivere un parere sull’unico contratto che fa palpitare Claudio Lotito&C.: ...

matteosalvinimi : #Salvini: Ho fatto il ministro per più di un anno, prendendomi responsabilità che mi porteranno il 4 luglio a proce… - VincenzoDeLuca : In Campania la Fase 2 è già cominciata. Siamo la prima Regione d’Italia per aiuti anticrisi. Il nostro Piano Econom… - reportrai3 : Irene #Pivetti aveva presentato domanda all'Inail per la validazione delle #mascherine il 3 aprile ma il 16 ottiene… - Raffy_Bisogni : RT @bvreathjade: Questa quarantena mi ha fatto capire che pur avendo tutto il tempo libero di sto mondo io sono nata per non fare un cazzo - tinamd7 : RT @parkgajajimin: Per tutto il tempo non ho fatto altro che immaginare una persona x correre, seguire quel senso di libertà e, nonostante… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatto “Per Decreto cura Italia, Bort: « Per le imprese si è fatto troppo poco, effetti chiusura devastanti sulle nostre aziende la VOCE del TRENTINO