Il documentario di Daria Bignardi che racconta la tragedia del coronavirus a Bergamo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Come un’ondata, la crisi del coronavirus ha travolto in due mesi tutta l’Italia, colpendo con più durezza province del Nord, come Bergamo. Per la città e i paesi vicini sono mesi infernali: i contagi crescono, i malati riempiono gli ospedali, i morti sono tantissimi. Tanto che per riuscire a cremarli diventerà necessario portarli in altre città utilizzando mezzi dell’esercito. L’immagine simbolo dell’epidemia. Da qui si muove il documentario inedito, introdotto da Daria Bignardi, con cui si apre lo Speciale “L’Assedio racconta: Così Soli”, in onda stasera sul Nove alle 23:05. È la storia di Roberta, titolare di un’impresa funebre di Bergamo che, insieme ai suoi collaboratori, ha affrontato l’emergenza dal punto di vista della fine: cercare di onorare i defunti. «Io lavoro con la ... Leggi su linkiesta L’Assedio con Daria Bignardi torna per introdurre il documentario “Così Soli” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Come un’ondata, la crisi delha travolto in due mesi tutta l’Italia, colpendo con più durezza province del Nord, come. Per la città e i paesi vicini sono mesi infernali: i contagi crescono, i malati riempiono gli ospedali, i morti sono tantissimi. Tanto che per riuscire a cremarli diventerà necessario portarli in altre città utilizzando mezzi dell’esercito. L’immagine simbolo dell’epidemia. Da qui si muove ilinedito, introdotto da, con cui si apre lo Speciale “L’Assedio: Così Soli”, in onda stasera sul Nove alle 23:05. È la storia di Roberta, titolare di un’impresa funebre diche, insieme ai suoi collaboratori, ha affrontato l’emergenza dal punto di vista della fine: cercare di onorare i defunti. «Io lavoro con la ...

Coronavirus, il racconto di un’impresa

“Io lavoro con la morte. È una cosa che non mi ha mai fatto paura, lo facevano i miei bisnonni, poi i miei nonni, i miei genitori e ora io. Ci chiamavano i ‘ciapa mort'”. Inizia con queste parole di R ...

