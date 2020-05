"Il cinema che verrà? Il digitale adesso ci salverà, ma poi tutti nelle sale perché hanno un altro sapore” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il cinema italiano che si fa forza e che rinasce, trovando valide alternative in questi giorni di lockdown in piena fase due. Il 18 maggio prossimo riapriranno alcuni dei principali musei italiani, ma anche la Settima Arte ha deciso di far sentire la sua voce proponendo proprio per quella data una soluzione a tutti gli appassionati del cinema d’autore, quello che vediamo nei Festival, rappresentato da quei film che restano in sala troppo poco tempo nonostante i premi e i riconoscimenti ottenuti. “Tutte queste persone - spiega all’HuffPost Andrea Occhipinti, ad di Lucky Red e Circuito cinema - avranno a disposizione una piattaforma a loro dedicata che sarà focalizzata sul grande cinema di qualità”. “Le sale, aggiunge, sono chiuse dagli inizi di marzo, non hanno nessun provento, c’è una frustrazione degli esercenti per via ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus e drive in - dal cinema alla celebrazione religiosa in macchina : l’idea che arriva dall’Olanda

