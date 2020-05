Il cardinale Sepe presiederà venerdì la supplica di Pompei: la funzione si svolgerà nel Santuario (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli e presidente della Conferenza Episcopale Campana, venerdì, alle ore 11, sarà al Santuario di Pompei. Presiederà la Celebrazione Eucaristica e, alle ore 12, guiderà la supplica alla Madonna. Concelebrante l’Arcivescovo Prelato di Pompei, mons. Tommaso Caputo. L’intero rito non si svolgerà sul sagrato del Santuario, come è tradizione, ma all’interno del santuario, senza la partecipazione del popolo dei fedeli, nel rispetto delle regole, governative e regionali, imposte per contrastare il contagio da Coronavirus I devoti della Madonna di Pompei potranno collegarsi al Santuario attraverso le emittenti televisive Canale 21 e Tv2000. L'articolo Il cardinale Sepe presiederà venerdì la supplica di Pompei: la funzione si svolgerà nel Santuario proviene da ... Leggi su ildenaro Primo Maggio - il cardinale Sepe scrive ai lavoratori : E’ l’ora della solidarietà - una lezione da medici e infermieri

