Il 18enne che ha accoltellato il padre per difendere la madre può essere ammesso alla maturità (Di mercoledì 6 maggio 2020) Alex può essere ammesso alla maturità Dopo l’appello dei professori, Alex, il 18enne che ha ucciso con 24 coltellate il padre per difendere la madre dalle violenze nella serata di giovedì 30 aprile a Collegno (Torino), potrà sostenere l’esame di maturità. “Contatterò il Miur e le forze dell’ordine per capire se sarà possibile per Alex sostenere l’esame di maturità. So che si può svolgere in ospedale in caso di emergenza, non vedo perché non possa avvenire in carcere per un ragazzo sottoposto a una misura cautelare”, aveva detto ieri, martedì 5 maggio, Rinaldo Merlone, il dirigente scolastico dell’istituto alberghiero Arturo Prever di Pinerolo (Torino), la scuola del ragazzo. Alex si trova in carcere, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Collegno e ... Leggi su tpi Torino - preside chiede che il 18enne in carcere per aver ucciso il padre violento possa fare la maturità a distanza. Si attiva il ministero

