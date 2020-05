I vescovi | Regolarizziamo tutti i 600 mila lavoratori immigrati in Italia

Leggi su agi

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Indicare le vie per una regolarizzazione diche sono nel nostro Paese "come premessa indispensabile alla tutela della salute die al ripristino della legalità”. Lo afferma al Sir il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei ricordando l'appello di questa mattina di Papa Francesco che si è fatto voce dei braccianti agricoli, tra cui molti, che lavorano nelle campagnene, spesso a prezzo di un duro sfruttamento. “Non possiamo dimenticare che in questo momento, tra i tanti che sono in grave difficoltà nel nostro Paese e ai quali come Chiesa siamo vicini ci sono almeno 600persone, molte delle quali lavorano nei campi o nei servizi di cura e assistenza ai nostri anziani e alle nostre famiglie, prive di ogni diritto e di ogni sussidio”, ha ...