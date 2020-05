I radical chic all’attacco di De Donno: sui social sbeffeggiano la sua cura con #cineplasma (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag – Cosa fa un semicolto per trastullarsi durante la quarantena? Si dà al #cineplasma. Sarcastico hashtag che nelle ultime ore imperversa su Twitter, con studenti universitari al settimo anno fuori corso e candidati a una carriera di comparse su Superquark pronti a rilanciarlo di continuo. E’ la classica trovata partorita negli anfratti della galassia nerd in salsa radical chic, di quelle che fanno ridere soltanto gli appartenenti alla cerchia esclusiva ed escludente dei sapientoni feticisti del cibo d’asporto. I semicolti ce l’hanno insomma con la cura al plasma e lo pneumologo Giuseppe De Donno che la sta sperimentando. I filoesperti sui social E perché mai? Semplice, sono criticati da buona parte della comunità scientifica. Dunque, stando ai rigorosi parametri dei filoesperti (in senso strettamente greco: amico di chi ne sa), ... Leggi su ilprimatonazionale "Per Michele Serra noi lombardi siamo cogli***?". Vittorio Feltri : la vergogna e le menzogne del radical chic di sinistra (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag – Cosa fa un semicolto per trastullarsi durante la quarantena? Si dà al #cineplasma. Sarcastico hashtag che nelle ultime ore imperversa su Twitter, con studenti universitari al settimo anno fuori corso e candidati a una carriera di comparse su Superquark pronti a rilanciarlo di continuo. E’ la classica trovata partorita negli anfratti della galassia nerd in salsa, di quelle che fanno ridere soltanto gli appartenenti alla cerchia esclusiva ed escludente dei sapientoni feticisti del cibo d’asporto. I semicolti ce l’hanno insomma con laal plasma e lo pneumologo Giuseppe Deche la sta sperimentando. I filoesperti suiE perché mai? Semplice, sono criticati da buona parte della comunità scientifica. Dunque, stando ai rigorosi parametri dei filoesperti (in senso strettamente greco: amico di chi ne sa), ...

SonaPaola : RT @MauroLisanti: Su #LA7 la spocchia di intellettualoidi radical-chic con le terga al caldo che deridono un Vissani disperato per la fine… - domenicomanzo87 : RT @MauroLisanti: Su #LA7 la spocchia di intellettualoidi radical-chic con le terga al caldo che deridono un Vissani disperato per la fine… - 2631925 : RT @MauroLisanti: Su #LA7 la spocchia di intellettualoidi radical-chic con le terga al caldo che deridono un Vissani disperato per la fine… - alceo67 : RT @RogerHalsted: Troppa gente in giro, i radical chic indignati twittano #lockdownextension e #iorestoacasa perchè hanno paura degli #irre… - monikindaaaa : RT @MauroLisanti: Su #LA7 la spocchia di intellettualoidi radical-chic con le terga al caldo che deridono un Vissani disperato per la fine… -

Ultime Notizie dalla rete : radical chic I radical chic all’attacco di De Donno: sui social sbeffeggiano la sua cura con #cineplasma Il Primato Nazionale Il virus? È fascista!

In questo lungo periodo di lockdown, a causa dell’isolamento, ognuno di noi sta radicalizzando le proprie convinzioni. In particole, i soliti antifascisti radical chic Forse per il minor numero di sol ...

I migliori articoli di oggi

Radical chic e snob q.b., gli abiti chemisier sono la divisa estiva risolutiva per chi è in cerca di eleganza senza tempo e massimo comfort. Metri di cotone croccante o lino leggerissimo, lasciano res ...

In questo lungo periodo di lockdown, a causa dell’isolamento, ognuno di noi sta radicalizzando le proprie convinzioni. In particole, i soliti antifascisti radical chic Forse per il minor numero di sol ...Radical chic e snob q.b., gli abiti chemisier sono la divisa estiva risolutiva per chi è in cerca di eleganza senza tempo e massimo comfort. Metri di cotone croccante o lino leggerissimo, lasciano res ...