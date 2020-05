I lavori edili che si potranno fare quasi gratis

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Per far ripartire l'economia, dopo lo stop imposto dal coronavirus, il Governo sta lavorando ad una norma choc: le famiglie, che vorranno attuare la riqualificazione energetica o sismica degli edifici,praticamente farlo, cedendo il credito d'imposta del 110% alle imprese che attueranno i. Sarà possibile, senza spendere un euro, effettuare interventi di isolamento termico delle superfici, sostituire gli impianti di riscaldamento, realizzare interventi antisismici. Nei primi due casi, sarà possibile allargare la detrazione del 110% anche agli infissi. Idovranno essere effettuati tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. La norma, fortemente voluta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, verrebbe inserita nel dl maggio. Questo il ragionamento del Governo: "In questo momento di grave crisi economica e sociale, ...

E si traducono in una riqualificazione sismica o energetica degli edifici praticamente gratuita, grazie a un credito d'imposta del 110% alle imprese che faranno i lavori, lavori che ... shock per il ...