I cani possono scoprire il coronavirus: iniziati gli addestramenti (video) (Di mercoledì 6 maggio 2020) I cani, come del resto i gatti, non sono portatori di coronavirus, anzi, in qualche caso sono loro ad essere stati infettati dagli umani. Una ipotesi scientifica sostiene addirittura che fungerebbero da protezione nei confronti del Covid-19, per i loro padroni, ovviamente. C’è però anche un uso “investigativo” che secondo altri scienziati si potrebbe fare dei cani domestici o comunque addestrati. La School of Veterinary Medicine dell’Università della Pennsylvania sta portando avanti uno studio sui cani per riuscire a far riconoscere loro l’odore del Covid-19. Una tesi non nuova, visto che analoghi esperimenti sarebbero in corso anche in Iran. Il progetto, sul quale per primi sono arrivati i britannici, è iniziato due settimane fa nella Repubblica islamica in un centro di addestramento cinofilo ed è ... Leggi su secoloditalia I cani possono fiutare il Coronavirus?/ Uno studio rivela che "il potenziale c'è"

La sensibilizzazione a non abbandonare gli animali e a prendersene cura nel migliore dei modi, soprattutto in questo momento di difficoltà, passa anche attraverso azioni concrete a sostegno di chi ha ...

Cani utilizzati per fiutare il Coronavirus: a occuparsene è stata la ABC che ha citato uno studio della School of Veterinary Medicine dell’Università della Pennsylvania, che ha lanciato un addestramen ...

Cani utilizzati per fiutare il Coronavirus: a occuparsene è stata la ABC che ha citato uno studio della School of Veterinary Medicine dell'Università della Pennsylvania, che ha lanciato un addestramen ...