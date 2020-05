I brand beauty non si fermano nella lotta al coronavirus (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il brand Wakeup Cosmetics Milano ha deciso che per ogni prodotto venduto, un euro sarà devoluto alla ricerca scientifica. Lo ha annunciato il direttore generale Gianluca De Nicola e l’iniziativa sarà attiva fino al 31 maggio. Leggi su vanityfair I gel igienizzanti mani dei brand beauty per combattere il Covid-19

Le donazioni dei brand beauty per l’emergenza coronavirus (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il brand Wakeup Cosmetics Milano ha deciso che per ogni prodotto venduto, un euro sarà devoluto alla ricerca scientifica. Lo ha annunciato il direttore generale Gianluca De Nicola e l’iniziativa sarà attiva fino al 31 maggio.

Avon ha lanciato la campagna “Isolated not Alone” che sostiene tutte le donne e ragazze nel mondo che, a causa della pandemia del Coronavirus, subiscono un aumento di abusi e violenza domestica durant ...

