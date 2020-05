Hyundai i20 N - Collaudi in Svezia per la piccola sportiva - VIDEO

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Laconferma l'arrivo della i20 N con delle immagini e deinei quali a guidare il prototipo della vettura è il pilota ufficiale Thierry Neuville, impegnato nel collaudo dellasu un lago ghiacciato della. Dopo il lancio della i30 e della Veloster in versione N, la gamma dei modelli ad alte prestazioni del marchio coreano si arricchirà quindi di una sorella minore, che fa tesoro dell'esperienza e del ritorno mediatico dell'impegno dellanel WRC. Pacchetto aerodinamico dedicato. Lai20 N si ispira proprio alla i20 WRC attuale e in parte anche alla concept RM19 per offrire contenuti tecnici di alto livello. Per questo motivo le due vetture sono presenti neiteaser accanto al prototipo della i20 N, che svela solo una parte dei contenuti che vedremo sulla versione di serie. Si notano subito i cerchi di lega di grande ...

Luca_Zunino : RT @quattroruote: Confermando l'arrivo della #i20N, la #Hyundai ha pubblicato una serie di foto e video dei collaudi della piccola sportiva… - quattroruote : Confermando l'arrivo della #i20N, la #Hyundai ha pubblicato una serie di foto e video dei collaudi della piccola sp… - ChiaraCompagnuc : Hyundai i20 2020 commenti ed opinioni nuovo modello 2020 - cochesyconce : Prueba del Hyundai i20 Coupé 1.0 TGDI 120 Cv Sport @HyundaiEsp - Autoprove : ?? Un focus sulle novità #Hyundai in arrivo nel 2020 Ecco i principali modelli e dotazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Hyundai i20

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Si avvicina il momento del lancio della nuova Hyundai i20N, la seconda variante Nurburgring che la casa coreana sta sviluppando per affiancare una gamma di vetture ad alte prestazioni all'impegno nel ...