Hunger Games, trama, cast e trailer del film in onda giovedì 7 maggio su Italia 1 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Hunger Games, il primo film della saga in onda mercoledì 7 maggio alle 21:30 su Italia 1. trama, cast e trailer. Mentre Lionsgate lavora al prequel (qui i dettagli), Italia 1 replicherà tutta la saga di Hunger Games, composta da 4 film. Si inizia con il primo film della saga che andrà in onda giovedì 7 maggio alle 21:30 su Italia 1. Il film è una adattamento dei romanzi di Suzanne Collins, il primo film è stato diretto da Gary Ross e ha lanciato la carriera di Jennifer Lawrence. Uscito nel 2012, il film ha incassato ben 694 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un costo di produzione stimato di 78 milioni di dollari. Il film in Italia è stato accolto tiepidamente, con un incasso di circa 3 milioni di euro, anche se in realtà nei successivi film gli incassi sono quasi triplicati. Ecco un trailer: Hunger Games (film ... Leggi su dituttounpop Hunger Games : arriva prequel tratto dal nuovo libro

Hunger Games - il prequel della saga è ufficiale

