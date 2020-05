Hospice | il progetto di cure domiciliari e un piano sanitario per accompagnare i nostri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Eutanasia? No, grazie. Il sogno di chi ama profondamente gi animali ed ha percorso un tratto della propria esistenza terrena con un quattrozampe al suo fianco – diventato sua ombra e suo angelo custode – è quello di non vederlo mai soffrire, né tanto meno morire. Neppure quando le sue condizioni di salute si fanno davvero critiche e quando le speranze sono ridotte ormai al lumicino ci si rassegna facilmente a lasciarlo andare. Finché c’è vita c’è speranza. Il detto vale anche per loro. Ancor più in questo periodo di emergenza dove in un rappporto sereno con ilfedeli amici possono subentrare tanti altri fattori. La nostra malattia, lo stress psicologico, le scarse risorse economiche arrivano talvolta al punto di dettare decisioni drastiche ed estreme delle quali a fare le spese sono spesso proprio loro, i compagni ...