Hollywood | Ryan Murphy parla del finale e dell' idea al centro della serie

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 6 maggio 2020)sula sua nuovatargata Netflix: 'Mi appassionava davvero quest'revisionistica'. Dal 1 maggio è disponibile in streaming, la nuova minidi Netflixta dae Ian Brennan. E proprio il papà di Glee e American Horror Story ha raccontato in un'intervista l'dietro il suo, come anchestessa. "Ero interessato all'di riportare in superficie un pezzo di storia ormai seppellito" ha spiegatoall'Reporter "Volevo mettere in luce queste tre persone con cui sono praticamente cresciuto e da cui ero ossessionato: Rock Hudson, Anna May Wong e Hattie McDaniel. Tutti loro erano in un qualche modo dei pionieri a cuinon ...