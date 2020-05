Hockey ghiaccio | rinviati al 2021 i tornei di qualificazione olimpica

(Di mercoledì 6 maggio 2020) La Federazione Internazionale disuha decretato il rinvio deifinali dialle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, che erano in programma dal 27 al 30 agosto 2020. I tre gironi del torneo conclusivo, che mettono in palio gli ultimi tre posti ai Giochi, si disputeranno dal 26 al 29 agosto. La decisione dovrà ora essere ratificata dal CIO: alle Olimpiadi sono già qualificate le prime otto Nazioni nel ranking 2019 (Canada, Russia, Finlandia, Svezia, Repubblica Ceca, Usa, Germania e Svizzera), oltre alla Cina, padrona di casa, mentre il prossimo anno verranno definite le ultime tre partecipanti. L’Italia, che manca alle Olimpiadi nell’suda Torino 2006, dovrà sfidare nel Gruppo E la Lettonia padrona di casa, la Francia e l’Ungheria. La vincitrice del raggruppamento andrà a Pechino. Prima ...

Dome689 : RT @Coninews: I tornei di qualificazione olimpica di hockey su ghiaccio maschile per Pechino 2022 sono stati rinviati ad agosto 2021. Nel g… - Coninews : I tornei di qualificazione olimpica di hockey su ghiaccio maschile per Pechino 2022 sono stati rinviati ad agosto 2… - Pasqual24320045 : RT @sportface2016: Hockey su ghiaccio: posticipati i tre tornei di qualificazione olimpica - sportface2016 : Hockey su ghiaccio: posticipati i tre tornei di qualificazione olimpica - badapple_vs : @MAUMAU_1976 Le partite di calcio mediamente fanno propio cagare, semifinali e finale di Champion di solito si salv… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio

OA Sport

La Federazione Internazionale di hockey su ghiaccio ha decretato il rinvio dei tornei finali di qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, che erano in programma dal 27 al 30 agosto 2020 ...I tre tornei di qualificazione per le Olimpiadi invernali di Pechino del febbraio 2022, con l'Italia in corsa per ottenere il pass, previsti nel mese di agosto di quest'anno sono stati posticipato al ...