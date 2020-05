Hertz - Possibile ricorso alla legge fallimentare Usa per la crisi da coronavirus

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Si amplificano le voci su undial Chapter 11, lafederale statunitense per la protezione verso i creditori, visti i 17 miliardi di dollari di debito accumulati a causa dell'emergenza. Per il momento, la società di Park Ridge fa sapere di aver raggiunto un accordo per posticipare la scadenza di alcuni pagamenti dal 4 maggio scorso al 22, ma l'ipotesi, stando alle fonti di stampa americane, resta sul tavolo.Come funziona. La norma dellastatunitense prevede una condizione simile all'amministrazione controllata italiana: le aziende a stelle strisce vi si affidano per poter proseguire l'attività (come accadde, ad esempio, a tutte le compagnie aeree degli Usa dopo l'11 settembre). Secondo le notizie provenienti da oltreoceano, il colosso del noleggio a breve termine sta affrontando la ...

Il colosso americano dell’autonoleggio Hertz sta rischiando il fallimento per effetto della fortissima riduzione dei viaggi in conseguenza della pandemia globale di Coronavirus, ma anche per il contes ...Hertz Global Holdings ha sfiorato un crollo del 24% in after market (la seduta di lunedì al Nyse si era invece chiusa in rialzo del 2,28%), dopo che il Wall Street Journal ha riportato che il maggiore ...