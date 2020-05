Governo al braccio di ferro con le Regioni | l’Emilia vuole riaprire

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Mentre la Regione Calabria va aldicon il, altrechiedono di riapire. Emilia Romagna capofila della Fase 3 Scontro aperto trae Regione Calabria. Il ricorso dell’Esecutivo contro l’ordinanza della Presidente Jole Santelli che ha riaperto il servizio ai tavoli di bar e ristoranti deve essere analizzato, secondo la stessa Regione, dalla Corte Costituzionale e non dal Tar perché si tratta di “contrapposizione tra poteri dello Stato“. Il Ministro per gli Affari Regionali Vincenzo Boccia prosegue per la sua strada:l’udienza collegiale che dovrà esaminare la questione si terrà sabato alle ore 9,30, dopo la rinuncia da parte dell’Avvocatura dello Stato alla procedura accelerata. Ilè determinato a dare battaglia contro l’ordinanza della Santelli. Il diktat è chiaro: fino ...

ROMA. Lo scontro tra il governo e la Regione Calabria si inasprisce. Il ricorso dell'esecutivo contro l'ordinanza che ha autorizzato il servizio ai tavoli di bar e ristoranti secondo i legali della pr ...