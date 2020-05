Gli “altri” sportivi tedeschi non ci stanno: “Lo Stato vende la salute al calcio, è perverso” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il calcio riprende, e gli atleti degli altri sport non ci stanno a recitare per l’ennesima volta la parte dei comprimari. In Germania la decisione del governo di far ripartire la Bundesliga accende il malumore degli altri professionisti tedeschi, raccolto dalla Faz. “Lo Stato vende la salute delle persone, e delle persone sofferenti, al calcio. È perverso”, dice Johannes Vetter, lanciatore lanciatore di giavellotti di livello mondiale. Anche l’ex campionessa mondiale di tiro a segno Christina Schwanitz vede una disparità di trattamento tra calciatori e altri atleti: “Non credo sia bello che il calcio abbia un ruolo speciale per via dei soldi che muove”. Karl Schulze, due volte campione olimpico di canottaggio, vede ormai il distacco del calcio professionistico dal appassionato di sport: “Il fatto che il calcio non abbia ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ilriprende, e gli atleti degli altri sport non cia recitare per l’ennesima volta la parte dei comprimari. In Germania la decisione del governo di far ripartire la Bundesliga accende il malumore degli altri professionisti, raccolto dalla Faz. “Loladelle persone, e delle persone sofferenti, al. È perverso”, dice Johannes Vetter, lanciatore lanciatore di giavellotti di livello mondiale. Anche l’ex campionessa mondiale di tiro a segno Christina Schwanitz vede una disparità di trattamento tra calciatori e altri atleti: “Non credo sia bello che ilabbia un ruolo speciale per via dei soldi che muove”. Karl Schulze, due volte campione olimpico di canottaggio, vede ormai il distacco delprofessionistico dal appassionato di sport: “Il fatto che ilnon abbia ...

