Giucas Casella piange per il figlio a Pomeriggio 5/ "Sarò nonno ma sono stato male!" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Giucas Casella scoppia in lacrime a Pomeriggio 5 per il figlio James: "Diventerò nonno però sono stato male per due mesi senza vederlo" Leggi su ilsussidiario Le lacrime di Giucas Casella a Pomeriggio 5 : il dolore per la mancanza di James ma poi la notizia più bella (Di mercoledì 6 maggio 2020)scoppia in lacrime a5 per ilJames: "Diventeròperòmale per due mesi senza vederlo"

webbeloz : Ossignur c'è Giucas Casella- dura e rigida, daiii dura e rigida ?? #Pomeriggio5 - ITERESI1 : Bellissime le immagini degli esperimenti di ipnosi di Giucas Casella ?? #Pomeriggio5 - BarbaraDUrso17 : RT @pomeriggio5: Giucas Casella annuncia in diretta che sta per diventare nonno! ?? #Pomeriggio5 - Unf_Tweet : TANTISSIMI AUGURI! Le lacrime di Giucas Casella a #Pomeriggio5: il dolore per la mancanza di James ma poi la notizi… - Caustica_mente : #GuendalinaTavassiAward a Giucas Casella per pianto a secco senza lacrime (diventa nonno) ???? #pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Giucas Casella Le lacrime di Giucas Casella a Pomeriggio 5: il dolore per la mancanza di James ma poi la notizia più bella Ultime Notizie Flash Alcuni mestieri tra i più strani del mondo

Per comprendere questa professione basta uno sguardo, nel vero senso della parola. L’iridologia è una disciplina olistica – per alcuni una vera e propria scienza medica – che permette di meglio compre ...

I sondaggi alla Biscardi

Ieri, leggendo i quotidiani molto prima dell’inevitabile navigazione in rete, ho pensato con rimpianto e affetto, tanto affetto, a Aldo Biscardi, l’uomo che introdusse in tv i sondaggi sul calcio. Per ...

Per comprendere questa professione basta uno sguardo, nel vero senso della parola. L’iridologia è una disciplina olistica – per alcuni una vera e propria scienza medica – che permette di meglio compre ...Ieri, leggendo i quotidiani molto prima dell’inevitabile navigazione in rete, ho pensato con rimpianto e affetto, tanto affetto, a Aldo Biscardi, l’uomo che introdusse in tv i sondaggi sul calcio. Per ...