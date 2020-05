Giro d’Italia ad ottobre con le classiche, Tour senza sovrapposizioni: l’ultima mancanza di rispetto (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’UCI anche in una situazione di pandemia mondiale è riuscito nell’impresa di mancare di rispetto a chi ha scritto pagine e importanti nella storia del ciclismo. Il Giro d’Italia 2020 si correrà dal 3 al 25 ottobre prossimi tagliando la parte in Ungheria. La mancanza di rispetto arriva però a seguito della calendarizzazione delle grandi classiche europee: Liegi-Bastogne-Liegi (4 ottobre), Amstel Gold Race (10), Gand-Wevelgem (11), Giro delle Fiandre (18) e Parigi-Roubaix (25). Non proprio un segno di rispetto per la Corsa Rosa. Una decisione incredibile, se a questo si aggiunge che la Vuelta di Spagna partirà il prossimo 20 ottobre per chiudersi l’8 novembre con un ulteriore sovrapposizione. Matteo Trentin: “Tour privilegiato, costretti a delle scelte” Matteo Trentin parla del Giro ... Leggi su giornalettismo Giro d’Italia 2020 - nuova partenza da decidere : Sicilia favorita - il via sarà comunque dal Sud

Giro d’Italia 2020 - nuova partenza da decidere : Sicilia favorita - il via sarà comunque dal Sud

Ciclismo - 25 ottobre di fuoco! Giro d’Italia - Vuelta col Tourmalet - Parigi-Roubaix in contemporanea! Appassionati - fatevi in 3 (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’UCI anche in una situazione di pandemia mondiale è riuscito nell’impresa di mancare di rispetto a chi ha scritto pagine e importanti nella storia del ciclismo. Ild’Italia 2020 si correrà dal 3 al 25prossimi tagliando la parte in Ungheria. Ladi rispetto arriva però a seguito della calendarizzazione delle grandieuropee: Liegi-Bastogne-Liegi (4), Amstel Gold Race (10), Gand-Wevelgem (11),delle Fiandre (18) e Parigi-Roubaix (25). Non proprio un segno di rispetto per la Corsa Rosa. Una decisione incredibile, se a questo si aggiunge che la Vuelta di Spagna partirà il prossimo 20per chiudersi l’8 novembre con un ulteriore sovrapposizione. Matteo Trentin: “privilegiato, costretti a delle scelte” Matteo Trentin parla del...

giroditalia : The Corsa Rosa is coming back in October. #Giro d'Italia 103 from 3rd to 25th October | Amore Infinito torna ad ott… - SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO Nuovo calendario, si riparte 1° agosto 'Le Strade Bianche' sarà la prima corsa Tour de France,… - Agenzia_Ansa : #Ciclismo, ufficializzate le nuove date: #Giro d'Italia dal 3 al 25 ottobre. Calendario stravolto dalla #pandemia,… - ilSaronno : Giro d’Italia ad ottobre. Resterà il passaggio a Saronno nella tappa Morbegno-Asti? - ItalyinFFM : RT @giroditalia: The Corsa Rosa is coming back in October. #Giro d'Italia 103 from 3rd to 25th October | Amore Infinito torna ad ottobre. #… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro, Vuelta e Roubaix: l’ingorgo della bici. Rcs: “Avevamo fatto proposte alternative” La Gazzetta dello Sport