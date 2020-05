Giordano: ecco come lo straniero si è impadronito di 1,2 milioni di aziende italiane (video) (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un milione e duecentomila (1.200.000) aziende italiane sono in mano allo straniero. Lo denuncia Mario Giordano a Fuori dal coro, e ne spiega nei dettagli il meccanismo. Con l’aiuto di un plastico, il giornalista illustra cosa sta succedendo. “C’è un’azienda italiana che per fare la sua attività, a un certo punto ha bisogno di un prestito. Magari perché vuole ampliarsi, o perché ha bisogno di liquidità perché tardano a pagarla, insomma per qualsiasi motivo. Insomma a un certo punto chiede centomila euro alla banca”. Le aziende si indebitano con le banche “Poi, a un certo punto va in difficoltà. Magari perché c’è il coronavirus, o magari perché lo Stato, come è capitato, non paga quello che deve pagare. E l’azienda non può restituire alla banca i centomila ... Leggi su secoloditalia Uomini e Donne - paura per Nilufar Addati : ecco cosa le è successo. Il chiarimento sulla quarantena con Giordano Mazzocchi

