Giocatore del Torino positivo al coronavirus | è asintomatico

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Primo caso ditra i giocatori del. A renderlo noto, sul proprio sito, è lo stesso club granata, che tuttavia ha deciso di non svelare il nome del calciatore che è stato contagiato. “Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del, è emersa una positività al COVID-19 - si legge sul sito della società -. Il calciatore, attualmente, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato”.Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori delFC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente, é stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato. #SFT—Football Club (@FC 1906) May 6, 2020