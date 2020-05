Giacomo Verde | addio al mio caro amico artivista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020)se ne è andato tra la notte del primo maggio e l’alba del due. Ha lavorato sino alla fine, testardo, cocciuto più della morte e della malattia. Ha partecipato in videoconferenza alla riunione del collettivo viareggino Dada Boom, cui aveva aderito da qualche tempo, con la cannula dell’ossigeno attaccata, dal suo letto di ospedale. Come si conviene a un vero “”, un attivista delle arti, qualcuno che ha sempre coniugato ricerca formale e impegno civile. Pioniere dell’arte digitale in Italia e in Europa, regista, uomo di teatro, video-artista e attivista:era tutto questo e lo era tutto insieme, senza soluzione di continuità. Se c’è mai stato qualcuno che aveva una concezione olistica delle arti, quello era lui, capace di sposare, sempre con discrezione e profondità, le forme della sua arte ...