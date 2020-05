Giacomo Ratto, il portiere giramondo: da Nicaragua a Malta passando per Mongolia e isole Fiji: “Il coronavirus non mi fermerà” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Da qualche giorno Giacomo Ratto è nella sua casa di Varese. È tornato da Malta, dove il campionato di calcio è terminato, in attesa che la Federazione locale decida cosa fare per promozioni e retocessioni. Il portiere giramondo gioca da pochi mesi nella massima serie con Victoria Wanderers. Al suo arrivo la squadra era ultima in classifica, con lui in campo ha scalato una posizione grazie a due vittorie e a un pareggio in otto gare. Penultima posizione che vorrebbe dire spareggi, ad un punto dalla salvezza diretta. Mancano ancora sei gare della stagione, e il regolamento prevede che la penultima della A vada a spareggiare con la seconda della B per un posto nella massima serie. Ratto è pronto per ritornare a Malta, la Federazione potrebbe decidere di far giocare solo il playout/playoff senza le restanti partite. A Malta sotto la stessa Federazione nazionale ... Leggi su ilfattoquotidiano Giacomo Poretti e la moglie hanno contratto il virus -

Coronavirus - Giacomo del trio Aldo - Giovanni e Giacomo ha contratto il covid ed è stato malissimo

Così è la vita : il film di Aldo - Giovanni e Giacomo è tratto da una storia vera? (Di mercoledì 6 maggio 2020) Da qualche giornoè nella sua casa di Varese. È tornato da, dove il campionato di calcio è terminato, in attesa che la Federazione locale decida cosa fare per promozioni e retocessioni. Ilgioca da pochi mesi nella massima serie con Victoria Wanderers. Al suo arrivo la squadra era ultima in classifica, con lui in campo ha scalato una posizione grazie a due vittorie e a un pareggio in otto gare. Penultima posizione che vorrebbe dire spareggi, ad un punto dalla salvezza diretta. Mancano ancora sei gare della stagione, e il regolamento prevede che la penultima della A vada a spareggiare con la seconda della B per un posto nella massima serie.è pronto per ritornare a, la Federazione potrebbe decidere di far giocare solo il playout/playoff senza le restanti partite. Asotto la stessa Federazione nazionale ...

zazoomnews : Giacomo Ratto il portiere giramondo: da Nicaragua a Malta passando per Mongolia e isole Fiji: “Il coronavirus non m… - fattoquotidiano : Giacomo Ratto, il portiere giramondo: da Nicaragua a Malta passando per Mongolia e isole Fiji: “Il coronavirus non… - mode_ratto : RT @CaterinaCategio: Giacomo Balla Linee forza di paesaggio + sensazione d'ametista 1918 -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Ratto Giacomo Ratto, il portiere giramondo: da Nicaragua a Malta passando per Mongolia e isole Fiji: “Il… Il Fatto Quotidiano Giacomo Ratto, il portiere giramondo: da Nicaragua a Malta passando per Mongolia e isole Fiji: “Il coronavirus non mi fermerà”

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...

L'incanto dei Rolli si svela on line

di Erica Manna La bellezza salverà il mondo: o, almeno, renderà la chiusura più sopportabile. Perché le porte delle meraviglie di Genova restano aperte: attraverso la finestra del digitale, dal 16 al ...

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...di Erica Manna La bellezza salverà il mondo: o, almeno, renderà la chiusura più sopportabile. Perché le porte delle meraviglie di Genova restano aperte: attraverso la finestra del digitale, dal 16 al ...