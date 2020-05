Giacomo Poretti ha avuto il Coronavirus assieme alla moglie | Sono disposto a donare il

(Di mercoledì 6 maggio 2020) A inizio marzo, quando la pandemia è esplosa anche in Italia,si è ammalato di. L'attore, componente del trio Aldo Giovanni e, ha raccontato la sua esperienza con il virus a Il Corriere della Sera: "tornato da una settimana bianca il 7 marzo. Il giorno dopo avevo dolori alle ossa e una profonda debolezza. Ho8 giorni di febbre altissima, come mai honella vita... Ora il tampone è negativo. Voglio fare il test sierologico eil plasma". Anche la, Daniela Cristofori, si è ammalata ("A lei la febbre è durata solo due giorni. Ha perso però olfatto e gusto").La paura ha preso il sopravvento:hail: "il plasma" 06 maggio 2020 16:12.

Il cosiddetto “Decreto Aprile”, entrato in vigore il 4 maggio, segna un passo in avanti verso la riapertura graduale di numerose attività economiche. In questi due mesi però molto è cambiato nelle abi ...Milano - "Prima di fare l'attore comico, facevo l'infermiere. E so bene cosa significa la terapia intensiva". Giacomo del trio comiso Aldo, Giovanni e Giacomo, è stato colpito da Coronavirus, e con lu ...