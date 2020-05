Gf Vip, Andrea Denver si confessa: “Adriana Volpe rispecchia il mio ideale di donna” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Grande Fratello Vip è ormai finito da diverse settimane ma dei protagonisti del reality si continua a parlare incessantemente. Andrea Denver e Adriana Volpe si sono fatti conoscere molto bene dal pubblico che li ha apprezzati. Tra i due si è vociferato a più riprese potesse esserci un flirt. I diretti interessati hanno, però, sempre negato ogni tipo di coinvolgimento. Per i due concorrenti il sentimento che li ha uniti è sempre stata solo l’amicizia. Il bel modello che ha riscosso grande successo negli Stati Uniti, ha raccontato del suo rapporto con la conduttrice in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Un lungo racconto nel quale ha trattato diverse tematiche, dal lavoro alla sua sfera sentimentale. Immancabile, quindi, una domanda su Adriana Volpe. La conoscenza tra Adriana e Andrea nella casa del Gf Vip Adriana ... Leggi su kontrokultura ‘Gf Vip 4’ - Andrea Denver rivela in quale esatto momento ha perso la testa per la fidanzata Anna Wolf

