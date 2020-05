‘Gf Vip 4’, Andrea Denver rivela in quale esatto momento ha perso la testa per la fidanzata Anna Wolf (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sono ormai passate diverse settimane dalla finale del Grande Fratello Vip 4 che ha visto trionfare Paola Di Benedetto, accompagnata in quella particolare serata dagli altri finalisti che hanno saputo conquistare l’attenzione e l’affetto del pubblico durante i mesi trascorsi nella Casa più spiata d’Italia. Tra i concorrenti più apprezzati di questa stagione c’è sicuramente Andrea Denver, aitante modello veronese che da diversi anni lavora stabilmente in America, che è entrato nel reality show da semi-sconosciuto e ne è uscito come vera e propria rivelazione. Alle pagine di Novella 2000, allora, l’ex gieffino ha ripercorso gli inizi della sua carriera statunitense che l’ha portato a collaborare con artisti di fama internazionale come Jennifer Lopez e Madonna: Pochi giorni dopo il mio arrivo a Miami sono stato fermato ... Leggi su isaechia ‘Gf Vip 3’ - svelato il motivo dietro al countdown di Giulia Salemi sui social (Video)

