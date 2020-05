Germania, sul QE sgambetto alla BCE: quali rischi per l’Italia? (Di mercoledì 6 maggio 2020) La sentenza della Corte costituzionale tedesca arrivata ieri sul programma d’acquisto di titoli di Stato varato dalla BCE nel 2015 non mette in discussione la cornice da cui dipende la stabilità finanziaria in Italia e nell’area euro. Almeno per ora. Se la notizia, almeno la principale, è che I giudici di Karlsruhe non hanno accolto i ricorsi contro gli interventi nel mercato dei titoli di Stato da parte della Banca centrale europea e, di conseguenza, non obbligano la Bundesbank a interrompere immediatamente la propria partecipazione, la sentenza della Corte tedesca è tutt’altro che un semaforo verde. Germania, sgambetto alla BCE – In pratica, la Corte costituzionale tedesca, ha sì confermato la costituzionalità del Piano QE della BCE, ma con alcuni rilievi, dando tempo 3 mesi al Board di ... Leggi su quifinanza Vaccino Usa-Germania - via ai test sull'uomo. «Milioni di dosi prodotte nel 2020»

SENTENZA GERMANIA SULLA BCE/ Kerber : così noi tedeschi metteremo fine all’euro

Bce - Consulta Germania fa rilievi a acquisti bond ma non li boccia (Di mercoledì 6 maggio 2020) La sentenza della Corte costituzionale tedesca arrivata ieri sul programma d’acquisto di titoli di Stato varato dBCE nel 2015 non mette in discussione la cornice da cui dipende la stabilità finanziaria in Italia e nell’area euro. Almeno per ora. Se la notizia, almeno la principale, è che I giudici di Karlsruhe non hanno accolto i ricorsi contro gli interventi nel mercato dei titoli di Stato da parte della Banca centrale europea e, di conseguenza, non obbligano la Bundesbank a interrompere immediatamente la propria partecipazione, la sentenza della Corte tedesca è tutt’altro che un semaforo verde.BCE – In pratica, la Corte costituzionale tedesca, ha sì confermato la costituzionalità del Piano QE della BCE, ma con alcuni rilievi, dando tempo 3 mesi al Board di ...

M5S_Europa : La sentenza della Corte Costituzionale tedesca è in realtà un modo per condizionare le future decisioni della #BCE.… - AntoVitiello : Intervista a Marvin Compper (ex Fiorentina) che ha avuto #Rangnick per 7 anni in Germania. Meticoloso tatticamente,… - ARosestolato : RT @ilsussidiario: ?? Con le sue scelte sul #Qe la #BCE ha salvato l’euro, ma la sentenza della Corte tedesca contro l’operato di #Draghi vu… - FcaPitti : RT @GiancarloDeRisi: È bufera sul caso Bonafede. Mattarella non può più tacere. Mentre la Germania tratta l'Ue come una cameriera e assesta… - Lorenzomonfreg : #Germania L'ambivalenza tattica della sentenza della Corte Costituzionale tedesca di #Karlsruhe sul Quantitative Ea… -