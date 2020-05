Germania, crollano gli ordinativi industriali. Peggio di attese (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – ordinativi all’industria in forte calo in Germania, in piena pandemia Covid-19 che ha sconvolto l’Europa e provocato blocchi ovunque nel mondo, condizionando l’attività del più grande esportatore in UE. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, nel mese di marzo si è registrato un crollo degli ordinativi del 15,6% dopo il -1,2% del mese precedente (rivisto da un preliminare -1,4%). Il dato di marzo è Peggiore anche delle aspettative degli analisti che avevano previsto una contrazione del 10%. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, gli ordinativi risultano in calo del 16%. Nel dettaglio, gli ordini domestici sono scesi del 14,8%, mentre quelli esteri hanno registrato un calo del 16,1%. Leggi su quifinanza Germania - crollano i prezzi import a marzo (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) –all’industria in forte calo in, in piena pandemia Covid-19 che ha sconvolto l’Europa e provocato blocchi ovunque nel mondo, condizionando l’attività del più grande esportatore in UE. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, nel mese di marzo si è registrato un crollo deglidel 15,6% dopo il -1,2% del mese precedente (rivisto da un preliminare -1,4%). Il dato di marzo ère anche delle aspettative degli analisti che avevano previsto una contrazione del 10%. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, glirisultano in calo del 16%. Nel dettaglio, gli ordini domestici sono scesi del 14,8%, mentre quelli esteri hanno registrato un calo del 16,1%.

moneypuntoit : ?? Germania: ordinativi alle fabbriche crollano più del previsto a marzo ?? - LicenzaPoetica : RT @Pgreco_: Se ieri in Germania i contagi “schizzavano”, oggi “CROLLANO”, vero @corriere? Vero @fattoquotidiano? Vero @repubblica? Vero @f… - FPopolano : RT @Pgreco_: Se ieri in Germania i contagi “schizzavano”, oggi “CROLLANO”, vero @corriere? Vero @fattoquotidiano? Vero @repubblica? Vero @f… - quarto_gatto : RT @Pgreco_: Se ieri in Germania i contagi “schizzavano”, oggi “CROLLANO”, vero @corriere? Vero @fattoquotidiano? Vero @repubblica? Vero @f… - Biagiothai : RT @Pgreco_: Se ieri in Germania i contagi “schizzavano”, oggi “CROLLANO”, vero @corriere? Vero @fattoquotidiano? Vero @repubblica? Vero @f… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania crollano Germania, crollano gli ordinativi industriali. Peggio di attese Borsa Italiana Germania, crollano gli ordinativi industriali. Peggio di attese

(Teleborsa) - Ordinativi all'industria in forte calo in Germania, in piena pandemia Covid-19 che ha sconvolto l'Europa e provocato blocchi ovunque nel mondo, condizionando l'attività del più grande es ...

Coronavirus, in Germania crollano ordini di fabbrica a marzo: -15,6% in un mese

Milano, 6 mag. (LaPresse/Finanza.com) - Crollo degli ordini di fabbrica in Germania, a causa del lockdown per contenere il contagio da coronavirus. A marzo, mese in cui è scattato il blocco delle atti ...

(Teleborsa) - Ordinativi all'industria in forte calo in Germania, in piena pandemia Covid-19 che ha sconvolto l'Europa e provocato blocchi ovunque nel mondo, condizionando l'attività del più grande es ...Milano, 6 mag. (LaPresse/Finanza.com) - Crollo degli ordini di fabbrica in Germania, a causa del lockdown per contenere il contagio da coronavirus. A marzo, mese in cui è scattato il blocco delle atti ...