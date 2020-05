Gazzetta: gli americani della Cvc vogliono comprare la Serie A, gestirebbero loro il business (Di mercoledì 6 maggio 2020) Per far fronte alla grave crisi economica che l’ha colpita con lo stop al calcio, la Lega Serie A starebbe pensando di unirsi alla Cvc Capital Partners. Il fondo di private equity è stato in passato proprietario della Formula 1. Ora sta investendo nel Sei Nazioni di Rugby e punta con decisione sul calcio. I soldi che verrebbero da un possibile accordo sarebbero ossigeno per il mondo del pallone visto che i broadcaster sono intenzionati a non versare l’ultima rata dei diritti tv, ovvero 220 milioni. L’interesse di Cvc per una partnership con la Lega di A, scrive la Gazzetta dello Sport, risalirebbe almeno a tre mesi fa. “Uffici legali e banche d’affari sarebbero infatti già al lavoro da tempo. Cvc ha un patrimonio sconfinato, un’eventuale accordo pluriennale e la costituzione di una newco dove confluirebbero i diritti tv, garantirebbero ... Leggi su ilnapolista Gazzetta - Club di A irritati - vogliono parlare con Conte! Hanno paura di un altro rinvio

Gazzetta del Mezzogiorno, l'editore Ciancio vuole mettere in liquidazione la società: "Beffa mortale per il giornale"

Cresce la preoccupazione dei giornalisti della Gazzetta del Mezzoggiorno, storico quotidiano di Puglia e Basilicata. Come raccontano dalla sede di Bari, “a seguito delle dimissioni del Consiglio di am ...

Mantova, ragazzi logorati dal lockdown. La pedagogista:«Ora dovremo stare loro vicini»

Certo, anche per gli adulti stare chiusi in casa per due mesi non è stato semplice. Ma per bambini e ragazzi questo sacrificio richiesto per combattere la pandemia è stato forse ancor più pesante.

