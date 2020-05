FUOCO africano | ma l' ARTICO sconquasserà il meteo

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Caldo sì, è vero. Siamo dentro la prima ondata di caldo dell'Africa ma diciamolo, ci sta andando bene. Non stiamo raggiungendo le altissime temperature della Spagna, o del Portogallo, dove i termometri hanno già superato quota 35°C. Qui da noi, segnatamente sulla Sardegna, i picchi più alti hanno sfiorato 33°C e stiamo parlando di anomalie di oltre 10°C rispetto alle medie climatologiche di riferimento. Non è poco, fidatevi. Inutile, dobbiamo di nuovo confrontarci con l'Anticiclone, c'è poco da fare. Lo sappiamo, lo abbiamo scritto ripetutamente: potrebbe essere un'Estate rovente. Potrebbe essere tale per tutta una serie di motivi che abbiamo ampiamente descritto e che in questo momento avrebbe poco senso - più che altro non vogliamo annoiarvi - e il caldo di un certo tipo (dopotutto ne stiamo ...