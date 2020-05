Franco Berrino | “La morte può essere bellissima Ho cantato mantra tibetani alla mia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) “Ho salutato la mia sposa tenendola tra le braccia cantandole dei”. Così, epidemiologo per anni direttore della clinica di medicina predittiva dell’Istituto dei tumori di Milano, racconta in un’intervista al Corriere della Sera il drammatico momento in cui la moglie Jo è morta tra le sue braccia. “In quell’ultimo giorno mi ha chiesto di tenerla in braccio e cantarle: non lo aveva mai fatto prima, ho capito dopo che era il suo modo per salutarmi”, ha ricordato. “Perché dellanon aveva paura – ha spiegato-. Ma per non avere paura dellabisogna saper vivere bene la vita. Lanon fa paura a chi ha avuto una vita cosciente, a chi è stato consapevole, a chi si è accorto di vivere. Si dice che la vita è quella cosa che ...