Franco Berrino: "Ho salutato la mia sposa cantandole mantra tibetani. La morte può essere bellissima" (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Ho salutato la mia sposa tenendola tra le braccia cantandole dei mantra tibetani”. Così l’epidemiologo Franco Berrino racconta al Corriere della Sera l’ultimo saluto alla moglie Jo, “presenza discreta ma costante”. “Lei c’era praticamente sempre, tra il pubblico, ad ascoltare il marito, che dal palco parlava davanti a platee gremite di teatri e auditorium”, scrive il quotidiano.Il medico racconta che “la sua Jo” se n’è andata serenamente:Perché della morte non aveva paura. “Ma per non avere paura della morte bisogna saper vivere bene la vita. La morte non fa paura a chi ha avuto una vita cosciente, a chi è stato consapevole, a chi si è accorto di vivere” ... Si dice che la vita è quella cosa che trascorre mentre tu sei impegnato a fare altro. La morte ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Franco Berrino : “Rafforziamo le nostre difese immunitarie anche con la giusta dieta. Più fibre vegetali - meno alimenti raffinati” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Hola miatenendola tra le bracciadei”. Così l’epidemiologoracconta al Corriere della Sera l’ultimo saluto alla moglie Jo, “presenza discreta ma costante”. “Lei c’era praticamente sempre, tra il pubblico, ad ascoltare il marito, che dal palco parlava davanti a platee gremite di teatri e auditorium”, scrive il quotidiano.Il medico racconta che “la sua Jo” se n’è andata serenamente:Perché dellanon aveva paura. “Ma per non avere paura dellabisogna saper vivere bene la vita. Lanon fa paura a chi ha avuto una vita cosciente, a chi è stato consapevole, a chi si è accorto di vivere” ... Si dice che la vita è quella cosa che trascorre mentre tu sei impegnato a fare altro. La...

HuffPostItalia : Franco Berrino: 'Ho salutato la mia sposa cantandole mantra tibetani. La morte può essere bellissima' - lepassionidiste : lettura, cinema, viaggi e cucina - le mie passioni: #recensione FIABE PER I CUSTODI DEL PIANETA - FRANCO BERRINO ET… - jihan65 : “Per non avere paura della #morte, bisogna saper vivere bene la vita. La morte non fa paura a chi ha avuto una vita… - ColetteMao : Mi sono commossa vedendo come Franco #Berrino ha parlato della sua sposa. E cmq ha ragione: 'per non avere paura d… - giogiup : Franco Berrino una creatura meravigliosa da proteggere -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Berrino Berrino: «La morte può essere bellissima. Ma prima bisogna imparare a vivere (a lungo)» Corriere della Sera Franco Berrino: "Ho salutato la mia sposa cantandole mantra tibetani. La morte può essere bellissima"

“Ho salutato la mia sposa tenendola tra le braccia cantandole dei mantra tibetani”. Così l’epidemiologo Franco Berrino racconta al Corriere della Sera l’ultimo saluto alla moglie Jo, “presenza discret ...

Berrino: «Ho sognato la mia morte: una bella ragazza mi faceva svanire»

Franco Berrino, epidemiologo, scrittore, fondatore dell’associazione La Grande Via per la longevità, interviene a «Mezz’ora con il Corriere». E parla di vita, di morte e di speranza, tutti temi del su ...

“Ho salutato la mia sposa tenendola tra le braccia cantandole dei mantra tibetani”. Così l’epidemiologo Franco Berrino racconta al Corriere della Sera l’ultimo saluto alla moglie Jo, “presenza discret ...Franco Berrino, epidemiologo, scrittore, fondatore dell’associazione La Grande Via per la longevità, interviene a «Mezz’ora con il Corriere». E parla di vita, di morte e di speranza, tutti temi del su ...