FOTO - Ounas pronto a tornare a Napoli: "Come back!" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Dopo l'annuncio della rinuncia all'opzione d'acquisto da parte del Nizza, per Adam Ounas il futuro si tingerà nuovamente d'azzurro. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 6 maggio 2020) Dopo l'annuncio della rinuncia all'opzione d'acquisto da parte del Nizza, per Adamil futuro si tingerà nuovamente d'azzurro.

Dopo l'annuncio della rinuncia all'opzione d'acquisto da parte del Nizza, per Adam Ounas il futuro si tingerà nuovamente d'azzurro. L'attaccante franco-algerino ha pubblicato su Instagram uno scatto p ...

"Come back", scrive Adam Ounas, esterno d'attacco di proprietà del Napoli che, nei prossimi giorni, farà rientro in Campania dopo che il Nizza ha deciso di non esercitare l'opzione d'acquisto dopo la ...

