FOTO | Juventus, l'annuncio di Dybala su Instagram: "Sono finalmente guarito dal Coronavirus" (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Juventus può tirare un sospiro di sollievo dopo i test medici effettuati ieri mattina alla Continassa, necessari alla ripresa degli allenamenti individuali nella massima sicurezza e rispetto delle norme anti Coronavirus. I risultati clinici hanno confermato la completa guarigione di Paulo Dybala, risultato positivo al Covid-19 lo scorso 21 marzo al pari della compagna Oriana Sabatini: "Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il...

Juventus ricorda Fortunato - gaffe Cuadrado : «Rabiot - sei tu» – FOTO

La Juventus può tirare un sospiro di sollievo dopo i test medici effettuati ieri mattina alla Continassa, necessari alla ripresa degli allenamenti individuali nella massima sicurezza e rispetto delle ...

Coronavirus, Dybala è guarito: ecco il comunicato ufficiale della Juventus

CORONAVIRUS DYBALA – Paulo Dybala non è più affetto dal Coronavirus. A comunicarlo, la stessa Juventus, tramite un comunicato ufficiale apparso sui propri canali di comunicazione. “Paulo Dybala ha e ...

CORONAVIRUS DYBALA – Paulo Dybala non è più affetto dal Coronavirus. A comunicarlo, la stessa Juventus, tramite un comunicato ufficiale apparso sui propri canali di comunicazione. "Paulo Dybala ha e ...