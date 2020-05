Flirt tra Antonio Zequila e Adriana Volpe, parla il marito:”Mi ha giurato che non c’era stato nulla” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Grande Fratello Vip si è ormai concluso da diverse settimane ma le polemiche tra i concorrenti non sembrano volersi placare. Di nuovo al centro del gossip il presunto Flirt che ci sarebbe stato alcuni anni fa tra Antonio Zequila e Adriana Volpe. Nel corso del reality si è parlato diverse volte di questa vicenda, con la conduttrice che ha sempre fermamente negato. L’attore, invece, ha sempre difeso la sua parola. Ne è venuto fuori uno scontro molto duro e che non è piaciuto particolarmente ai telespettatori. A distanza di diverse settimane da quel momento si torna a parlare di questa vicenda. A prendere la parola, però, in questo caso è stato il marito di Adriana Volpe, Roberto Parli che ha ammesso che aveva discusso di tutto ciò con la moglie già prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello ... Leggi su kontrokultura Gli inglesi continuano a "sognare" il flirt tra il principe Harry e Pippa Middleton -

Uomini e Donne - Gemma Galgani flirta con OcchiBlu (ma è un fake : si tratta dell’attore Armie Hammer)

Anticipazioni Beautiful Trama Puntate dal 27 Aprile al 3 Maggio 2020 : Katie Vede Shauna Flirtare con Bill! (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Grande Fratello Vip si è ormai concluso da diverse settimane ma le polemiche tra i concorrenti non sembrano volersi placare. Di nuovo al centro del gossip il presuntoche ci sarebbe stato alcuni anni fa tra. Nel corso del reality si èto diverse volte di questa vicenda, con la conduttrice che ha sempre fermamente negato. L’attore, invece, ha sempre difeso la sua parola. Ne è venuto fuori uno scontro molto duro e che non è piaciuto particolarmente ai telespettatori. A distanza di diverse settimane da quel momento si torna are di questa vicenda. A prendere la parola, però, in questo caso è stato ildi, Roberto Parli che ha ammesso che aveva discusso di tutto ciò con la moglie già prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello ...

KontroKulturaa : Flirt tra Antonio Zequila e Adriana Volpe, parla il marito:'Mi ha giurato che non c'era stato nulla' - - Naj71333354 : @_itsyuyu Earth è un altro discorso e neanche a me piacciono le ghostship, soprattutto quando esagerano, ma qui è t… - distopiautopica : RT @morleysoul: - Puoi portarmi alla festa? - Hai dei popcorn? Okay che la traduzione è quella che è ma qua il flirt è proprio su un altro… - morleysoul : - Puoi portarmi alla festa? - Hai dei popcorn? Okay che la traduzione è quella che è ma qua il flirt è proprio su… - TorciaPolitica : @DanielaColi2 Tra USA e Cina vi è una contesa insanabile che dal piano economico potrebbe spostarsi a quello milita… -