Fiume Sarno: acque avvelenate dopo la riapertura delle aziende (Di mercoledì 6 maggio 2020) dopo due mesi di lockdown e la chiusura di alcune attività, il Fiume Sarno si era ripulito. Ora, con le nuove riaperture, le acque sono tornate ad essere avvelenate per la presenza di liquami Fiume Sarno – Twitter @M5S CAMPANIA NEWSIl Fiume Sarno era universalmente riconosciuto a livello internazionale come “il Fiume più inquinato d’Europa”, ma con il lockdown e la chiusura di alcune attività industriali, le sue acque erano ritornate cristalline. Ora, con l’avvento della Fase 2 e la conseguente riapertura di attività, il Sarno torna ad essere avvelenato. Infatti le immagini dell’acqua sporca, piena di liquame stanno facendo il giro sul web, dove le persone sono piuttosto indignate. Il Fiume Sarno torna ad essere inquinato, l’indignazione sul web: “Era troppo bello per essere vero” Fiume ... Leggi su chenews Inquinamento solofrana e fiume Sarno : la denuncia di Villani (M5S)

