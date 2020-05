Fiorentina, Commisso: “Salute al primo posto, ma vogliamo giocare. Importante non danneggiare prossima stagione” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato della ripartenza del campionato di Serie A, ai microfoni di ‘ViolaNation.com’, blog americano di tifosi: “Il campionato deve mettere la salute al primo posto ma vogliamo giocare. Potremo allenarci individualmente tra venerdì e sabato, insieme partire dal 18 maggio poi forse saremo in campo a giugno. L’Importante comunque è che la stagione successiva non venga danneggiata. Fra l’altro potrei sbagliarmi ma penso che quella attuale non verrà considerata per il fair play finanziario: molti club stanno perdendo introiti e valutando di rivedere i salari. Non so quanto aiuto potremo avere dal Governo, di sicuro dovremo venirne fuori con le nostre forze. Pure i miei giocatori hanno subito un deprezzamento come tutti gli altri, nessuno ora è certo di cosa succederà. ... Leggi su calcioweb.eu Fiorentina - Nardella : "Questione stadio - voglio incontrare Commisso e Franceschini"

Fiorentina - Commisso : «Chiesa potrebbe partire»

Fiorentina - Commisso alla carica : “troppi errori arbitrali - voglio parità di trattamento”. Sulla ripresa… (Di mercoledì 6 maggio 2020) Rocco, presidente della, ha parlato della ripartenza del campionato di Serie A, ai microfoni di ‘ViolaNation.com’, blog americano di tifosi: “Il campionato deve mettere la salute alma. Potremo allenarci individualmente tra venerdì e sabato, insieme partire dal 18 maggio poi forse saremo in campo a giugno. L’comunque è che la stagione successiva non venga danneggiata. Fra l’altro potrei sbagliarmi ma penso che quella attuale non verrà considerata per il fair play finanziario: molti club stanno perdendo introiti e valutando di rivedere i salari. Non so quanto aiuto potremo avere dal Governo, di sicuro dovremo venirne fuori con le nostre forze. Pure i miei giocatori hanno subito un deprezzamento come tutti gli altri, nessuno ora è certo di cosa succederà. ...

DiMarzio : 'Se vuole andare alla #Juventus, lo accontenteremo' #Commisso parla del futuro di #Chiesa - CalcioWeb : ???? #Fiorentina, le parole di #Commisso sulla ripresa della #SerieA: 'Importante non danneggiare la prossima stagion… - sscalcionapoli1 : Fiorentina, Commisso lancia l’allarme: “Nessuno sa cosa accadrà, potremmo perdere Chiesa…” - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio:Fiorentina via a tamponi, Commisso 'vogliamo giocare' Presidente viola: evitiamo di danneggiare prossima stagione - sportli26181512 : #Fiorentina, tamponi e test per ripartire. Commisso: 'Vogliamo giocare': Venerdì 8 maggio i viola torneranno ad all… -