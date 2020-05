Fiorello diretta Instagram con Amadeus «Faccio Sanremo 2021 e chiudo la carriera» VIDEO (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sanremo 2021 Fiorello pronto al bis con Amadeus «Faccio Sanremo 2021 e chiudo la carriera» Fiorello lancia il messaggio in una divertente diretta Instagram con Amadeus. Battuta o realtà? Vedremo Fiorello e Amadeus alla conduzione di Sanremo 2021?. Eppure, Fiorello aveva chiuso le porte per un bis «I secondi festival vengono sempre peggio». Sanremo 2020, come ha fatto notare Amadeus nella diretta Instagram, è stato l’ultimo momento di svago e di vera televisione italiana prima dello scoppio del Covid-19. Un’edizione record che verrà sicuramente ricordata per la splendida conduzione di Amadeus e Fiorello e per tutti i retroscena ... Leggi su spettacoloitaliano Coronavirus : Checco Zalone con Fiorello e Jovanotti - lo show è in diretta su Instagram

