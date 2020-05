FIFA 21 non subirà alcun rinvio nonostante l'emergenza Coronavirus (Di mercoledì 6 maggio 2020) FIFA 21 e Madden NFL 21 sono ancora previsti per il lancio durante il secondo trimestre dell'anno fiscale di EA, che va da luglio a settembre.La società, inoltre, prevede di annunciare un altro titolo EA Sports, un titolo EA HD aggiuntivo, quattro titoli EA Partners e due software mobile, ha dichiarato la compagnia nel suo ultimo report finanziario.In Europa, alcuni campionati di calcio sono stati cancellati a causa della pandemia, mentre la Premier League inglese e la Liga spagnola non sono ancora riprese. Se la Premier League tornerà, si svolgerà probabilmente a porte chiuse, mentre rimane la possibilità che la stagione 20/21 possa essere giocata anche senza la presenza del pubblico.Leggi altro... Leggi su eurogamer Montagliani (vicepresidente FIFA) : «Boban? Non so se tornerà - spetta a lui la decisione»

FIFA 21 e Madden NFL 21 sono ancora previsti per il lancio durante il secondo trimestre dell'anno fiscale di EA, che va da luglio a settembre.La società, inoltre, prevede di annunciare un altro titolo EA Sports, un titolo EA HD aggiuntivo, quattro titoli EA Partners e due software mobile, ha dichiarato la compagnia nel suo ultimo report finanziario.In Europa, alcuni campionati di calcio sono stati cancellati a causa della pandemia, mentre la Premier League inglese e la Liga spagnola non sono ancora riprese. Se la Premier League tornerà, si svolgerà probabilmente a porte chiuse, mentre rimane la possibilità che la stagione 20/21 possa essere giocata anche senza la presenza del pubblico.

