Fiammate d' Africa STOP con Artico | la GRANDINE come risposta

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Prima caldo, poi fresco, quindi temporali e con i temporali ovviamente la. Di che stiamo parlando? Beh, facile: delle condizioni meteo che potrebbero attenderci tra qualche giorno. Forse non proprio tra qualche giorno, perché in questo momento abbiamo a che fare con l'Anticicloneno e dovremo sopportarlo per un po', ma proprio il caldo portato da questa struttura barica che ormai è costante presenza delle nostre stagioni sarà una delle cause scatenanti di quello che potrebbe accadere a partire da domenica. Se avete dato un'occhiata ai modelli previsionali avrete sicuramente notato l'arrivo di una depressione dall'Atlantico. Probabilmente colpirà l'Europa dell'ovest, probabilmente la Francia e poi la Penisola Iberica, ma con l'azione di pressing così intensa dovrebbe riuscire a far breccia nel fianco occidentale dell'Alta ...