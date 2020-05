Festa mamma: Rolfi, 'comprare fiori in vivai lombardi, con Covid -75% fatturato' (Di mercoledì 6 maggio 2020) Milano, 6 mag. (Adnkronos) - "Per la 'Festa della mamma' inviteremo tutti ad acquistare fiori nei vivai lombardi. Il florovivaismo è uno dei settori più colpiti dagli effetti economici di questa pandemia perché è stato costretto a chiudere proprio nel periodo in cui genera il 75% del fatturato annuo". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi in vista della ricorrenza di domenica 10 maggio. La lombardia con 7.000 aziende rappresenta una delle realtà leader a livello nazionale nel settore florovivaistico. "Il comparto merita una strategia di sostegno specifica. Abbiamo già chiesto al governo un fondo nazionale per ricompensare le aziende di tutte le produzioni mandate a macero. E' necessario, nel frattempo, sostenerlo attraverso il mercato interno e per quanto possibile la Regione ... Leggi su liberoquotidiano Festa mamma : Rolfi - 'comprare fiori in vivai lombardi - con Covid -75% fatturato' (2)

FESTA DELLA MAMMA 2020/ Frasi auguri : le citazioni d'autore

Festa della Mamma - il 10 maggio - un menù adatto alla ricorrenza (Di mercoledì 6 maggio 2020) Milano, 6 mag. (Adnkronos) - "Per la 'della' inviteremo tutti ad acquistarenei. Il florosmo è uno dei settori più colpiti dagli effetti economici di questa pandemia perché è stato costretto a chiudere proprio nel periodo in cui genera il 75% delannuo". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabioin vista della ricorrenza di domenica 10 maggio. Laa con 7.000 aziende rappresenta una delle realtà leader a livello nazionale nel settore florostico. "Il comparto merita una strategia di sostegno specifica. Abbiamo già chiesto al governo un fondo nazionale per ricompensare le aziende di tutte le produzioni mandate a macero. E' necessario, nel frattempo, sostenerlo attraverso il mercato interno e per quanto possibile la Regione ...

andreadenver3 : E la festa continua in attesa del compleanno della mia mamma questo weekend ???? - barbierichef : Per la Festa della mamma torna l'azalea della ricerca di @AIRC_it Quest'anno però non sarà nelle piazze, ma si potr… - RegLiguria : DOMENICA È LA FESTA DELLA MAMMA: REGALA UN FIORE LIGURE “La mamma è come un fiore. Bellezza unica e senza tempo”.… - Arhcanjo : RT @nuvdolciesalate: Buongiorno a tutti! Anteprima ricetta: Torta dolce cuore per la festa della mamma?? - ANGELINAHEARTM : Tante idee regalo per la festa della mamma che personalizzabili ????!! . . Contattami qui o shoponline , ma ricorda… -