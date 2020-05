Festa mamma: Rolfi, 'comprare fiori in vivai lombardi, con Covid -75% fatturato' (2) (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Adnkronos) - "Il settore è molto dinamico e coinvolge tante imprese, anche gestite da giovani, che in questi anni hanno dovuto sostenere investimenti corposi per essere in linea con normative europee spesso troppo stringenti. È una filiera - ha concluso Rolfi - nella quale l'Italia si distingue nel mondo per qualità, biodiversità e varietà di produzione". Complessivamente la lombardia conta 7.006 aziende florovivaistiche così suddivise per provincia: Bergamo 816, Brescia 930, Como 549, Cremona 120, Lecco 460, Lodi 125, Mantova 418, Milano 1.107, Monza Brianza 545, Pavia 336, Sondrio 125, Varese 957. Leggi su liberoquotidiano Festa mamma : Rolfi - 'comprare fiori in vivai lombardi - con Covid -75% fatturato'

FESTA DELLA MAMMA 2020/ Frasi auguri : le citazioni d'autore

Festa della Mamma - il 10 maggio - un menù adatto alla ricorrenza (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Adnkronos) - "Il settore è molto dinamico e coinvolge tante imprese, anche gestite da giovani, che in questi anni hanno dovuto sostenere investimenti corposi per essere in linea con normative europee spesso troppo stringenti. È una filiera - ha concluso- nella quale l'Italia si distingue nel mondo per qualità, biodiversità e varietà di produzione". Complessivamente laa conta 7.006 aziende florostiche così suddivise per provincia: Bergamo 816, Brescia 930, Como 549, Cremona 120, Lecco 460, Lodi 125, Mantova 418, Milano 1.107, Monza Brianza 545, Pavia 336, Sondrio 125, Varese 957.

andreadenver3 : E la festa continua in attesa del compleanno della mia mamma questo weekend ???? - barbierichef : Per la Festa della mamma torna l'azalea della ricerca di @AIRC_it Quest'anno però non sarà nelle piazze, ma si potr… - RegLiguria : DOMENICA È LA FESTA DELLA MAMMA: REGALA UN FIORE LIGURE “La mamma è come un fiore. Bellezza unica e senza tempo”.… - Arhcanjo : RT @nuvdolciesalate: Buongiorno a tutti! Anteprima ricetta: Torta dolce cuore per la festa della mamma?? - ANGELINAHEARTM : Tante idee regalo per la festa della mamma che personalizzabili ????!! . . Contattami qui o shoponline , ma ricorda… -