Festa della mamma 2020 Le star che ispirano | oggi come ieri

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Ci sogna, ci immagina, ci dà al mondo, ci regala il primo abbraccio: in una parola mamma. È, da subito, la persona più importante, quella di cui nessun bambino può fare a meno, e poi sa diventare anche amica oltre che dispensatrice di regole, complice e alleata insostituibile, per tutta la vita. Anche in fatto di bellezza. Lo conferma un’indagine condotta da Treatwell, portale per la prenotazione di trattamenti di bellezza e benessere, che ha rilevato come la figura materna sia quella che più ha influenzato la beauty routine di una donna su due nel corso della crescita (il 49%).