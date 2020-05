Federvela pronta a ripartire, Ettorre “Tante risorse per i club” (Di mercoledì 6 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – ripartire in mare, ma non solo. La Federazione italiana vela pone le basi per il futuro e guarda oltre la pandemia, che al momento ha bloccato tutti i prossimi eventi a livello nazionale e internazionale. Il numero uno della Fiv Francesco Ettorre ha spiegato in maniera dettagliata in videoconferenza i prossimi passi: “In questa fase di ripresa il mondo della vela deve riuscire nell’obiettivo di unirsi – ha spiegato Ettorre – E’ un messaggio importante che vogliamo dare, abbiamo investito tante risorse. E’ fondamentale far comprendere alle societa’ il sistema di sicurezza, i protocolli che devono essere messi in piedi: noi siamo in linea con i dettami del Governo. Il distanziamento durera’ parecchio, sara’ fondamentale avere dispositivi di sicurezza, riduzione degli equipaggi e test sierologici”. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta Federvela pronta a ripartire - Ettorre “Tante risorse per i club” (Di mercoledì 6 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) –in mare, ma non solo. La Federazione italiana vela pone le basi per il futuro e guarda oltre la pandemia, che al momento ha bloccato tutti i prossimi eventi a livello nazionale e internazionale. Il numero uno della Fiv Francescoha spiegato in maniera dettagliata in videoconferenza i prossimi passi: “In questa fase di ripresa il mondo della vela deve riuscire nell’obiettivo di unirsi – ha spiegato– E’ un messaggio importante che vogliamo dare, abbiamo investito tante. E’ fondamentale far comprendere alle societa’ il sistema di sicurezza, i protocolli che devono essere messi in piedi: noi siamo in linea con i dettami del Governo. Il distanziamento durera’ parecchio, sara’ fondamentale avere dispositivi di sicurezza, riduzione degli equipaggi e test sierologici”. Il ...

ROMA (ITALPRESS) – Ripartire in mare, ma non solo. La Federazione italiana vela pone le basi per il futuro e guarda oltre la pandemia, che al momento ha bloccato tutti i prossimi eventi a livello nazi ...

Ettorre "Federvela pronta a ripartire"

Ripartire in mare, ma non solo. La Federazione italiana vela pone le basi per il futuro e guarda oltre la pandemia, che al momento ha bloccato tutti i prossimi eventi a livello nazionale e internazion ...

ROMA (ITALPRESS) – Ripartire in mare, ma non solo. La Federazione italiana vela pone le basi per il futuro e guarda oltre la pandemia, che al momento ha bloccato tutti i prossimi eventi a livello nazi ...