Fase due, Crisanti: “Otto giorni per valutare l’impatto” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Fase due: “Otto giorni per valutare impatto” Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia dell’Università di Padova e consulente scientifico della Regione Veneto, ha dichiarato nel corso del programma Fuori dal Coro che per verificare l’impatto della Fase Due sarà necessario attendere otto giorni. “Il campanello d’allarme” di un’eventuale ripartenza dei contagi di Coronavirus, infatti, ha una latenza di otto giorni, ha spiegato Cristanti. “Come se le rubassero in casa e la sirena le suonasse dopo 8 giorni”. Solo tra una settimana, dunque, sapremo qual è stato l’effetto delle nuove misure, e le eventuali ricadute negative si prolungheranno per altre due settimane. “Questo lo sapremo guardando il numero dei casi, il numero dei ricoveri”, ha spiegato il docente intervenendo nel corso del ... Leggi su tpi Fase due - si cambia rotta? Quali sono le attività che potrebbero riaprire in anticipo

Fase 2 - Speranza : «Primi due giorni nella direzione giusta - gli italiani sono responsabili»

Fase due - 4.818 rientrati in Campania : 32 positivi al test rapido - uno al tampone (Di mercoledì 6 maggio 2020)due: “Ottoperimpatto” Andrea, ordinario di microbiologia dell’Università di Padova e consulente scientifico della Regione Veneto, ha dichiarato nel corso del programma Fuori dal Coro che per verificare l’impatto dellaDue sarà necessario attendere otto. “Il campanello d’allarme” di un’eventuale ripartenza dei contagi di Coronavirus, infatti, ha una latenza di otto, ha spiegato Cristanti. “Come se le rubassero in casa e la sirena le suonasse dopo 8”. Solo tra una settimana, dunque, sapremo qual è stato l’effetto delle nuove misure, e le eventuali ricadute negative si prolungheranno per altre due settimane. “Questo lo sapremo guardando il numero dei casi, il numero dei ricoveri”, ha spiegato il docente intervenendo nel corso del ...

RaiRadio2 : Ripartiamo dal verde dei prati e dall’azzurro del cielo. Perché la Fase Due sia anche un viaggio interiore. Chi rit… - alexbarbera : Per i dubbiosi della fase due, qui l’andamento della produzione industriale ad aprile: meno quarantacinque per cent… - fattoquotidiano : Fase 2, Ricciardi (Oms): “Se i contagi salgono tra due settimane richiudiamo tutto. Non è ancora finita, bisogna re… - LarryisthewayC : RT @gaiasempronia: Io che assaggio le prime notizie di assembramenti a caso durante questa fase due: - SportandoIT : Portaluppi: Se questa è la fase due, la riapertura dei palasport sarà la fase 4. Totalmente fermi -

Ultime Notizie dalla rete : Fase due Com è andato il primo giorno di fase due in Italia Wired Italia FS ITALIANE, TRENITALIA: FASE 2, CRESCE L’OFFERTA REGIONALE IN PUGLIA

Sono state oltre 12 mila le persone che hanno viaggiato ieri e oggi sui convogli regionali di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). In totale sono 114 i treni regionali e regionali veloci in circolazione d ...

Mercato settimanale al via a Tavarnelle, San Donato e Barberino

Due importanti novità, legate alla fase 2 dell’emergenza sanitaria, sono in arrivo da giovedì 7 maggio per il Comune di Barberino Tavarnelle. Cambia l’orario dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e ...

Sono state oltre 12 mila le persone che hanno viaggiato ieri e oggi sui convogli regionali di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). In totale sono 114 i treni regionali e regionali veloci in circolazione d ...Due importanti novità, legate alla fase 2 dell’emergenza sanitaria, sono in arrivo da giovedì 7 maggio per il Comune di Barberino Tavarnelle. Cambia l’orario dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e ...