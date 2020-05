Fase 2 senza patemi, l’Italia si scopre diligente. Sorpresa: da Nord a Sud niente disordini né criticità particolari (Di mercoledì 6 maggio 2020) Per tornare alla normalità ci vorrà tempo ma quel che è certo è che gli italiani, a differenza di quanti credevano il contrario, si stanno dimostrando più disciplinati di quanto si potesse sperare. Anche ieri, nel secondo giorno della Fase 2 dell’emergenza coronavirus, tutto è andato liscio con le città che, a poco a poco e da Nord a sud, si stanno svegliando dal loro lungo letargo. niente resse alle stazioni, mezzi pubblici tutt’altro che stracolmi e bus sanificati a metà corsa. Continua a crescere il traffico automobilistico mentre le strade delle città sono tornate a riempirsi di vita, con le persone che diligentemente – munite di mascherina – sono tornate a uscire di casa. Osservata speciale è Milano dove non risultano “particolari criticità sui mezzi di superficie e nelle ... Leggi su lanotiziagiornale Imperial College : senza precauzioni la fase 2 potrebbe portare a una nuova ondata

Fase 2 - lo studio dell’Imperial College : “Con il ritorno alla mobilità senza precauzioni l’Italia rischia una nuova ondata di decessi”

Ultime Notizie dalla rete : Fase senza Multe e mascherine, le regole della Fase 2 a Genova: «Chi è senza al parco rischia 400 euro» Il Secolo XIX Le strategie più efficaci contro la pandemia di covid-19

Mai era accaduto che metà della popolazione globale finisse in quarantena nel tentativo di contenere la diffusione di un’epidemia. Quando a gennaio la Cina ha congelato la socialità di decine di milio ...

La Svezia ha sconfitto il Covid senza lockdown

Secondo tutti i principali studi a livello mondiale, senza lockdown la pandemia scatenata dal nuovo coronavirus avrebbe probabilmente dilagato facendo ancora più morti, ma c’è un Paese che al contrari ...

