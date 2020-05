Fase 2 | Renzi | ‘bisogna smetterla con i dpcm’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Bisognacon i Dpcm. Il Governo può dirmi se usare o no la mascherina o se evitare gli assembramenti. Ma se vengono ‘consentiti’ gli incontri non è un Dpcm che può dire ‘il prozio sì, l’amico no’. Perché ne va delle libertà costituzionali: lo Stato può decidere come io possa incontrare altre persone, ma non certo chi incontrare”. Lo scrive Matteonella enews. “E, soprattutto, non voglio che si insista con questo metodo: la maggioranza fa un decreto legge che consente i Dpcm. Il Dpcm impatta sulle libertà personali. Molti dicono: ‘Mi fido di Conte’. Mi fa piacere, ma – se creiamo un precedente – un domani, con questa stessa metodologia, se diventassero premier Salvini o Meloni potrebbero fare la stessa cosa. ...