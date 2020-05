GoalItalia : Visite mediche per i calciatori della Juve ???? La Fase 2 è iniziata ?? [@romeoagresti] - BorsaItalianaIT : Raffaele Jerusalmi, AD di @BorsaItalianaIT: “Ora che è iniziata la seconda fase di questa emergenza desideriamo che… - MarcoBarzaghi : A #Milano è già iniziata la fase 3... non la 2... tutti in giro.. @BeppeSala - Laurett34842398 : RT @CriMiles: La fase 2 è iniziata e le attività dei militari CRI impiegati nell’emergenza #COVID19 sono state rimodulate in modo da fornir… - AndreaCrovetto : RT @BorsaItalianaIT: Raffaele Jerusalmi, AD di @BorsaItalianaIT: “Ora che è iniziata la seconda fase di questa emergenza desideriamo che #M… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase iniziata “Fase 2 iniziata troppo presto, l’epidemia tornerà”, uno studio boccia la decisione di Conte Il Riformista Fase 2: iniziata videoconferenza governo-mondo agricolo

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - E' iniziata la videoconferenza, presieduta dal premier Giuseppe Conte, tra il Governo e Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri, Federdistribuzione.

Rho riparte con la Fase 2: sì ai test sierologici, ma serve coordinazione

Il sindaco di Rho, Pietro Romano, comunica gli ultimi aggiornamenti in città. Riaprono parchi, cimiteri e mercati e si aspetta un coordinamento per i test sierologici Rho – Il sindaco Pietro Romano ag ...

